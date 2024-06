Lukaku resta la priorità di Conte e Manna: il Chelsea abbasserà le pretese

Il Corriere dello Sport individua nel centravanti belga la priorità del Napoli per l'attacco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La priorità di Conte e del ds Manna resta Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport individua nel centravanti belga la priorità del Napoli per l'attacco: "Il Chelsea deve vendere per alleggerire il bilancio e sistemare i conti, ma al momento nessuno è disposto a pagare la clausola rescissoria da 44 milioni di euro. Quella è la somma che vogliono i Blues per cedere il belga, cifra desinata a scendere nel corso dell’estate.

È il gioco del mercato, vale per tutti i calciatori che non fanno parte dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori. Non è il caso di Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, bottega cara, visto che per lo svedese, capocannoniere della Primeira Liga con ventinove gol, le pretendenti sono tante (Arsenal su tutte) e il prezzo richiesto dai portoghesi non si discosta da quello della clausola: 100 milioni".