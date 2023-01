"Ma quale discorso, c'è il Napoli...", festa sobria per i 60 anni di Mourinho

Un compleanno sobrio con la testa al campionato. Si potrebbe riassumere così la festa che si è tenuta ieri mattina a Trigoria

Un compleanno sobrio con la testa al campionato. Si potrebbe riassumere così la festa che si è tenuta ieri mattina a Trigoria per i 60 anni di José Mourinho. Il tecnico portoghese, come riporta il Tempo, è stato festeggiato da tutto lo staff e dai calciatori nello spogliatoio del Fulvio Bernardini prima di scendere in campo per l’allenamento. Dopo un breve applauso, il tecnico ha preferito non rilasciare il discorso di rito, concludendo così i festeggiamenti e riportando l’attenzione alla delicata trasferta al Diego Armando Maradona: "Ma che discorso, andiamo a lavorare che domenica c’è la partita dai".