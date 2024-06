Mai alla Juve: Conte è stato perentorio sul futuro di Di Lorenzo

Questo è quanto emerge dal colloquio avuto con l'agente Mario Giuffredi, nella ricostruzione fatta dall'edizione odierna di Repubblica

© foto di © DANIELE MASCOLO

Di Lorenzo resta e, in ogni caso, non sarà mai ceduto alla Juventus. Questo è quanto emerge dal colloquio avuto con l'agente Mario Giuffredi, nella ricostruzione fatta dall'edizione odierna di Repubblica: "Le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni: per il Napoli il leader dello spogliatoio resta incedibile, e non solamente per il contratto rinnovato nella scorsa estate fino al 2028.

Il nuovo allenatore lo considera infatti un punto fermo del suo progetto — con Kvaratskhelia, altro intoccabile — e non ha alcuna intenzione di lasciare andare via il difensore della Nazionale, meno che mai per passare alla Juventus. Il pressing dell’ex ct dell’Italia non ha tuttavia sbloccato la situazione e il giocatore ha chiesto dalla Germania una pausa di riflessione, tant’è che la questione sarà congelata fino al termine dei campionati Europei. La fumata è stata grigia, insomma. Senza chiusure definitive o aperture incoraggianti.