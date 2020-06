Maksimovic-Kou insuperabili, le pagelle: "K2 è tornato fenomeno, Manolas può attendere"

Difesa di ferro, quella del Napoli, con Gattuso. Voto 7 pieno per Maksimovic e Koulibaly sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per il quotidiano, il senegalese è tornato 'fenomeno' e contro di lui non si può giocare. Voti alti, 6.5, anche per La Gazzetta dello Sport: "Manolas può attendere" scrive il quotidiano.