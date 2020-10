Maksimovic, rinnovo in stand-by: era tutto fatto, poi col Barcellona la 'svolta' negativa

Era tutto fatto per il rinnovo di contratto di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo era pronto a legarsi al Napoli per altri cinque anni, la fumata bianca era imminente, poi la svolta negativa: prima della gara col Barcellona tutto si è arenato scrive il Corriere dello Sport. Motivo? La panchina al Camp Nou. Maksimovic s'è risentito, lui che fino a quel momento era stato titolare e anche protagonista. Sperava di avere spazio nella partita più importante. Ora le parti continueranno a parlare per raggiungere quanto prima un'intesa.