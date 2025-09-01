Manna, Baridò ed un colpo per il futuro: Napoli ad un passo dalla stellina numero '10

Grande attenzione questa mattina sui quotidiani attorno al nome di Francisco Baridò: il classe 2007 che da gennaio 2024 ha incantato con l’Under 17 della Juventus entrando nell’orbita della Primavera e della Next Gen ma ora, con il rapporto in scadenza nel 2026, ha deciso di non rinnovare e il Napoli ha fiutato il colpaccio. Lo conferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Anzi, lo ha fatto proprio l’uomo che lo aveva voluto alla Juve un anno e mezzo fa: Giovanni Manna. Fu lui a portarlo a Torino, strappandolo a una concorrenza estremamente agguerrita, ed è lui che ora tingerà d’azzurro la sua vita e la sua carriera: operazione da sette-ottocentomila euro a titolo definitivo.

Il quotidiano spiega: "Il suo agente, l’avvocato Marco Sommella, è stato assediato anche in occasione di questa sessione di mercato: Barido è il numero 10 della Sub 17 argentina, è un trequartista che ha fantasia, gol e assist, dribbling micidiali affinati con il Futsal, e su di lui sono piombati club di mezza Europa. C’è grande attesa intorno al suo nome e alle sue doti, il futuro è suo. Francisco, però, si sentiva legato a Manna da una sorta di patto d’onore e così il Napoli è riuscito a mettere le mani sul suo talento. Oggi, nell’ultima giornata di un mercato che ha già prodotto nove acquisti, Barido può diventare la ciliegina numero dieci".