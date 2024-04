Manna, niente derby di Torino: assenza che ha fatto molto rumore

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Niente derby di Torino: Giovanni Manna vuole iniziare il prima possibile la sua avventura col Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Giovanni Manna, l’uomo che De Laurentiis ha scelto per accompagnare il Napoli attraverso una rifondazione inevitabile alla luce della fallimentare stagione post scudetto, non era allo stadio Olimpico Grande Torino. No, sabato non ha assistito al derby con il Toro in veste di dirigente della Juventus, e la sua assenza nell’ambiente bianconero e in quello azzurro ha fatto più rumore di un gol.

Anche perché la partita è finita 0-0, per carità. Un segnale, comunque. Un passo, un ponte in quel futuro che Manna sta cominciando a costruire insieme con Adl, in attesa che il presidente sciolga l’altro nodo importante della sua primavera: l’allenatore" si legge sul quotidiano.