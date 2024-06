Manna pronto al blitz: vola in Germania per chiudere il caso Kvara

Il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna sarebbe pronto a volare nel ritiro della Nazionale georgiana

"Vogliamo lasciare Napoli, ma stiamo aspettando prima la fine dell'Europeo. La nostra priorità è trasferirci in una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resta al Napoli, Khvicha perderà un anno, siamo preoccupati". Queste parole dell'agente di Kvaratskhelia hanno generato l'immediata risposta del Napoli: "In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia".

Intanto adesso si prepara il blitz in Germania. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna sarebbe pronto a volare nel ritiro della Nazionale georgiana per incontrare l’agente del giocatore per cercare un dialogo e l’intesa sul rinnovo spiega la rosea