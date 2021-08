Manolas vuole l'Olympiacos, è pronto a ridursi l'ingaggio

Kostas Manolas corre verso l'Olympiacos. Infatti l'idea di tornare in una delle squadre del suo passato lo lusinga e per questo sarebbe disposto anche a decurtarsi l'ingaggio, attualmente pari a 4,2 netti, spalmandolo su un quadriennio. Adesso la parola passa ai due club, con De Laurentiis che valuta il difensore non meno di 15 milioni di euro.