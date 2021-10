Maradona Cup, Repubblica: "Il Napoli era stato invitato, ADL aveva ricevuto delegazione spagnola"

Questione Maradona Cup, col Napoli che non parteciperà alla sfida che coinvolgerà Boca Juniors e Barcellona. A trattare della questione è l'edizione odierna di Repubblica: "Gli azzurri erano stati invitati a partecipare alla Maradona Cup durante l'incontro del 31 agosto all'hotel Britannique. Aurelio De Laurentiis aveva infatti ricevuto a pranzo una delegazione spagnola, composta dal produttore cinematografico Andres Vicente Gomez e dall'agente Fifa Rayco Garcia Cabrera.

Si trattava quindi di scegliere in primis lo Sparring partner del Napoli, la cui partecipazione per gli organizzatori della Maradona Cup era imprescindibile. . Ci sono le foto sui social a raccontare il clima molto conviviale in cui si svolse il pranzo, terminato con una robusta stretta di mano e con la soddisfazione di tutti. “Good meeting” Nessuna firma, ma la delegazione spagnola andò via con la convinzione di essere vicinissima all'accordo".