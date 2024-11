"Maradona è meglio di Pompei": i dati incredibili dei visitatori al murale

Questo il titolo del Corriere dello Sport sull'incredibile boom di turisti a Largo Maradona

Maradona è meglio ’e Pompei. Questo il titolo del Corriere dello Sport sull'incredibile boom di turisti a Largo Maradona: "Il murale dedicato al Diego di Largo degli Artisti a Montecalvario, a Napoli, è diventato in quattro anni il Murale (maiuscolo) di Largo Maradona. Un’opera d’arte, un altare, un sito d’interesse: il più visitato di Napoli e Campania, il secondo d’Italia alle spalle del Colosseo e davanti agli Uffizi, al Pantheon e agli Scavi di Pompei ed Ercolano.

Secondo uno studio analitico del Sole 24 Ore, infatti, il Murale di Maradona è stato decisivo per l’incremento del ritorno economico delle attività circostanti e per l’indotto generato. Per la precisione, lo stock delle attività censite dal Registro delle imprese nel raggio di un chilometro quadrato dal sito è cresciuto del 5,5% rispetto al 2019, prima della scomparsa di Diego; e del 6,5% rispetto al 2021, dopo la scomparsa. Risultati tra l’altro in controtendenza, secondo valutazioni cittadine complessive".