Maradona, il caso della maglia omaggio: si cerca mediazione con i figli ma gesto può cadere nel vuoto

"L’amministrazione comunale e il Napoli stanno cercando una mediazione e sono già partiti gli inviti per la commemorazione del 28 novembre per i cinque figli legalmente riconosciuti di Maradona, tra cui il suo erede napoletano Diego jr (ospite ieri a Palazzo San Giacomo). Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che analizza così la questione: "Il gesto distensivo rischia però di cadere nel vuoto, perché ai preparativi della cerimonia di inaugurazione dello stadio ha preso parte l’amico-manager del capitano degli scudetti: Stefano Ceci, che ha regalato per l’occasione alla città la statua in bronzo con le impronte tridimensionali ( mani e piedi) del più forte calciatore di tutti i tempi: costo 80 mila euro.

L’agente ha inoltre dato l’ok a De Laurentiis per la produzione delle magliette celebrative del campione argentino, che saranno indossate anche contro l’Inter e la Lazio".