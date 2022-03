Marani su Tuttosport: "Osimhen può determinare lo Scudetto, come Lukaku l'anno scorso"

Un dato è sufficiente per riassumere il livello di spettacolarità della lotta Scudetto: la squadra che ha dominato il 2021, nel 2022 è nella parte destra

Un dato è sufficiente per riassumere il livello di spettacolarità della lotta Scudetto: la squadra che ha dominato il 2021, nel 2022 è nella parte destra della classifica. A evidenziarlo, dalle colonne di Tuttosport, è Matteo Marani: "L’Inter che non riesce più a vincere ha pure problemi a segnare. Tolta la gara contro la malcapitata Salernitana, ha realizzato due gol in 5 giornate, davvero troppo poco per il migliore attacco. Pesa certamente l’assenza di Brozovic, insostituibile costruttore di gioco nerazzurro, ma ancora più preoccupante risulta lo stato di forma".

Momento opposto, invece, per il Napoli, che si aggrappa a un Osimhen più che mai determinante: "È il risolutore che potrebbe determinare persino lo scudetto, sul modello di ciò che fece Dybala due anni fa, segnando nei match decisivi, Lukaku lo scorso anno". In vetta c'è però il Milan di Pioli. Un primato che nulla ha a che vedere con il caso: "Si diceva che senza Ibra questa squadra non potesse sognare, invece lo svedese è stato in campo meno di dieci minuti tra febbraio e marzo. Eppure il Diavolo è lassù, ad alimentare una corsa che potrebbe arrivare all’ultima giornata aperta, apertissima".