Conte, CorSera: "Una serie di rimproveri (anche a se stesso) nel confronto con la squadra"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ieri ha riunito la squadra per un lungo confronto i cui temi sono in parte svelati anche dal Corriere della Sera oggi in edicola: "Parla Conte ma solo nella bolla dello spogliatoio. L’allenatore del Napoli dribbla la conferenza stampa prima della sfida con l’Atalanta ma riunisce i suoi giocatori a Castel Volturno. (…)

Quanto è successo non può essere derubricato a dinamica di partita o di spogliatoio, l’esposizione di Conte è stata totale, una raffica di rimproveri (anche a se stesso) per prestazioni e atteggiamento del gruppo al di sotto delle potenzialità. I fronti sono due: squadra e tecnico. Su due rette parallele. La mission è il riavvicinamento, personale e poi professionale. E allora guardarsi negli occhi è fondamentale, dirsi tutto, avviare il reset".