Mario Rui verso il Brasile: la cifra che il San Paolo può versare al Napoli

Iniziano a delinearsi alcune situazioni in uscita in casa Napoli. Tra i tanti calciatori destinati a lasciare la Campania in questa sessione di mercato, c'è sicuramente Mario Rui, che da ormai venti giorni si allena a parte ed è in cerca di una sistemazione. La pista giusta, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere quella brasiliana.

"Mario Rui ha raggiunto un accordo con il San Paolo fino al 2028. Il club brasiliano è pronto a mettere sul piatto 2,5 milioni di euro per il terzino portoghese che lascerà Napoli dopo sette anni luminosi".