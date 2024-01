Mazzarri ripensa al 3-5-2? Indizio tattico dalla gara col Monza

Indizi di 3-5-2 da parte di Mazzarri nel corso della gara pareggiata contro il Monza. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola

Indizi di 3-5-2 da parte di Walter Mazzarri nel corso della gara pareggiata contro il Monza. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Era l’uomo del 3-5-2 (o 5-3-2?) e con qualche accorgimento, sistemandosi nelle due fasi, è sceso a un ennesimo compromesso: quando la palla ce l’hanno gli altri, si abbassa Zerbin, con Di Lorenzo che scivola a fare il «braccetto» di destra; e nel momento in cui la fase diventa attiva, ragazzo vai su. È una via di mezzo, in realtà sa di equivoco o di patto con la propria anima, e però ora, nel viaggio virtuale verso (il) Torino, altro bisognerà inventarsi, quasi una squadra".