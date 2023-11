Mazzarri vuole ripartire dal "vecchio" Napoli: Zielinski sarà la chiave come lo fu Hamsik

Piotr Zielinski sarà la chiave del nuovo Napoli di Walter Mazzarri. Il centrocampista è in grado di calciare di destro e sinistro con qualità

Piotr Zielinski sarà la chiave del nuovo Napoli di Walter Mazzarri. Il centrocampista è in grado di calciare di destro e sinistro con qualità, proprio come faceva Marek Hamsik, uno che con il tecnico di San Vincenzo ricoprì un ruolo fondamentale. Il polacco è stato l'ago tattico di Spalletti, dettava tempi e ritmi offensivi allo stesso modo dello slovacco.

Non è tutto però perché il 29enne, come ricorda il Corriere dello Sport, è così completo che si adopera anche in fase difensiva. L'eredità lasciata da Spalletti è di quelle pesanti, Garcia ne ha pagato le conseguenze sulla sua pelle, ma Mazzarri è pronto a ripartire dal "vecchio" Napoli e vuole rimettere Zielinski al centro. Proprio come la scorsa stagione.