McTominay affaticato contro la Fiorentina: le ultime in vista del Venezia

Ai suoi ritmi fa notizia anche una sostituzione sfiorando il novantesimo. Ma Scott McTominay sta bene, contro la Fiorentina è uscito solo per un affaticamento, l’accumulo delle energie in una partita dispendiosa, in un campionato che sta attraversando giocandole tutte.

Domenica scorsa la ventiquattresima consecutiva da titolare, una sorta di insostituibile che al minuto 86 ha avvertito la lecita e umana necessità di farsi da parte, ma solo per ricominciare. Scott si prepara per un’altra sfida, quella di domenica a Venezia. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.