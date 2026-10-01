McTominay in campo, ma Il Mattino frena: "Salterà le prime 3 gare di ottobre"

Attesa per il rientro di McTominay che è ancora ai box: il Napoli lo aspetta, la previsione sui tempi di recupero

Ieri Scott McTominay ha svolto una seduta individuale sul campo di Castel Volturno, un segnale positivo in vista del suo ritorno a disposizione. Il centrocampista scozzese prosegue dunque il percorso di recupero e il suo rientro in gruppo sembra essere sempre più vicino. Il Napoli, tuttavia, dovrà ancora attendere prima di poter contare nuovamente sul giocatore in partita. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per valutare i suoi progressi e stabilire quando potrà tornare a lavorare regolarmente con i compagni.

McTominay, tre partite a rischio

Secondo quanto riportato da "Il Mattino", però, McTominay dovrebbe saltare le prime tre gare di ottobre. Il centrocampista non sarebbe quindi disponibile per gli appuntamenti contro il Frosinone e il Venezia, oltre alla sfida di Champions League contro il Villarreal. Una previsione che confermerebbe la prudenza dello staff azzurro nella gestione del recupero. Il lavoro individuale svolto a Castel Volturno rappresenta comunque un passo avanti importante, ma per rivedere McTominay in campo sarà necessario attendere ulteriori indicazioni sulle sue condizioni.