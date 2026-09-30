L'infermeria del Napoli comincia a svuotarsi: buone notizie per due azzurri

L'infermeria del Napoli comincia a svuotarsi: buone notizie per due azzurri
Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Allegri può iniziare a sorridere sul fronte infortuni. Marianucci punta al rientro entro tre settimane, Spinazzola si sente quasi pronto.

Arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria del Napoli. Con la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, Massimiliano Allegri può seguire da vicino i progressi dei giocatori indisponibili. Come riporta La Gazzetta dello Sport, migliorano soprattutto le condizioni di Luca Marianucci, che spera di tornare a disposizione entro le prossime tre settimane. Buone sensazioni anche per Leonardo Spinazzola, che si sente ormai quasi pronto al rientro.

McTominay prosegue il lavoro a parte

Per gli altri infortunati serviranno invece valutazioni quotidiane, con lo staff medico che ne seguirà passo dopo passo i miglioramenti. Tra questi c'è Scott McTominay, che continua a svolgere lavoro personalizzato e dovrà completare il suo percorso prima di tornare pienamente a disposizione di Allegri. La sosta offre comunque al tecnico azzurro tempo prezioso per recuperare gradualmente alcuni elementi della rosa in vista della ripresa del campionato.