L'infermeria del Napoli comincia a svuotarsi: buone notizie per due azzurri
Arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria del Napoli. Con la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, Massimiliano Allegri può seguire da vicino i progressi dei giocatori indisponibili. Come riporta La Gazzetta dello Sport, migliorano soprattutto le condizioni di Luca Marianucci, che spera di tornare a disposizione entro le prossime tre settimane. Buone sensazioni anche per Leonardo Spinazzola, che si sente ormai quasi pronto al rientro.
McTominay prosegue il lavoro a parte
Per gli altri infortunati serviranno invece valutazioni quotidiane, con lo staff medico che ne seguirà passo dopo passo i miglioramenti. Tra questi c'è Scott McTominay, che continua a svolgere lavoro personalizzato e dovrà completare il suo percorso prima di tornare pienamente a disposizione di Allegri. La sosta offre comunque al tecnico azzurro tempo prezioso per recuperare gradualmente alcuni elementi della rosa in vista della ripresa del campionato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro