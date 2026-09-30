"Al MIlan è già un'autorità della difesa": Gila, che rimpianto per il Napoli

Tra i volti nuovi del Milan, Mario Gila è sicuramente uno dei giocatori che ha avuto l'impatto maggiore in questo avvio di stagione. Il difensore spagnolo si è inserito rapidamente nei meccanismi rossoneri, contribuendo a dare maggiore solidità a un reparto che nella seconda parte della scorsa stagione aveva mostrato diverse difficoltà. Ricordiamo che Gila in estate era stato vicino al Napoli, che poi non aveva affondato il colpo.

Milan, Gila cambia la difesa: lo spagnolo è già un punto fermo per Amorim

Questa mattina il Corriere dello Sport dedica ampio spazio all'ex Lazio, sottolineando l'importanza assunta dal centrale nello scacchiere di Amorim. Il giudizio del quotidiano è sintetizzato già nel titolo: "Gila è già un'autorità della difesa".

Il suo arrivo ha contribuito a migliorare il rendimento complessivo della retroguardia e la squadra sembra beneficiare della sua presenza in campo. Gila, inoltre, possiede diverse caratteristiche funzionali al calcio proposto dal tecnico portoghese: aggressività, capacità di impostare l'azione e predisposizione ad accompagnare la manovra anche in avanti.