Frosinone, stop per Raimondo: quasi impossibile il recupero per il Napoli
Il Frosinone dovrà fare i conti con lo stop di Antonio Raimondo. Dopo l’uscita anticipata dal ritiro della Nazionale Under 21, il club giallazzurro ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dell’attaccante classe 2004.
Gli esami hanno evidenziato una tendinopatia inserzionale al tendine d’Achille destro, problema che richiede particolare cautela per evitare chel’infiammazione possa trasformarsi in un fastidio più persistente. Per questo motivo il Frosinone ha deciso di fermare immediatamente il calciatore e avviare il percorso riabilitativo insieme allo staff medico.
Raimondo infortunato, il Frosinone rischia di perderlo contro il Napoli
I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle due settimane. Salvo un’evoluzione particolarmente positiva, Raimondo sarà quindi costretto a saltare la trasferta del 10 ottobre contro il Napoli.
L’obiettivo potrebbe essere quello di tornare a disposizione per la successiva gara casalinga contro il Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre. Molto dipenderà però dalla risposta del tendine alla riabilitazione e alla graduale ripresa dei carichi di lavoro.
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