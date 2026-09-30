In trequarti o da falso 9: Allegri punta a rilanciare anche un altro azzurro
Kevin De Bruyne rappresenta la principale soluzione del Napoli alle spalle della punta, ma Massimiliano Allegri può presto ritrovare un'alternativa importante. Si tratta di Giovane, reduce dall'intervento per un'ernia inguinale effettuato all'inizio di settembre. Come spiega il Corriere dello Sport, il brasiliano classe 2004 è un attaccante particolarmente duttile, capace di ricoprire diverse posizioni del reparto offensivo. Una caratteristica già mostrata a Verona, quando è stato utilizzato sulla fascia destra.
Giovane può giocare anche da falso nove
Le possibilità non si limitano però al ruolo di esterno o di trequartista. In passato Giovane è stato provato anche come falso nove, soluzione già sperimentata da Antonio Conte. Un'opzione che potrebbe tornare utile ad Allegri nella gestione di Rasmus Hojlund. Anche David Neres, del resto, è stato utilizzato da centravanti quando il danese non era disponibile, riuscendo a mettersi particolarmente in evidenza contro l'Inter nel finale dello scorso ottobre.
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