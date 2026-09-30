Una dozzina di giocatori sopra i 30 anni: il Napoli programma già il mercato 2027

Il Napoli guarda alla necessità di ringiovanire la rosa. Tra i profili valutati resta Dodò, mentre Favasuli può diventare un prezioso jolly per Allegri.

Il Napoli non deve pensare soltanto alle necessità dell'immediato, ma anche alla costruzione della rosa del futuro. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nella prossima estate il club azzurro potrebbe infatti ritrovarsi con circa una dozzina di calciatori sopra i 30 anni. Un dato che spinge la società a programmare con anticipo le prossime mosse e lo scouting a monitorare profili che possano contribuire gradualmente al ringiovanimento dell'organico.

Dodò resta un nome da monitorare, c'è anche Favasuli

Tra i giocatori già valutati in passato c'è Dodò, a lungo seguito dal Napoli e attualmente alla Fiorentina, dove non sta trovando molto spazio. Il brasiliano ha il contratto in scadenza la prossima estate e potrebbe tornare d'attualità qualora si creassero le condizioni giuste. Una soluzione interna è rappresentata invece da Costantino Favasuli: la sua duttilità permette ad Allegri di utilizzarlo in diverse posizioni, trasformandolo in un vero e proprio jolly per il presente e per il futuro.