Retroscena Buongiorno: prima di ieri non aveva mai incontrato Allegri di persona

Alessandro Buongiorno ha iniziato la riabilitazione a Castel Volturno. Per il difensore anche il primo vero incontro con Massimiliano Allegri.

Un incontro atteso da quando Massimiliano Allegri si è insediato sulla panchina del Napoli. Con il ritorno di Alessandro Buongiorno a Castel Volturno, il tecnico azzurro ha potuto finalmente conoscere di persona uno dei giocatori più importanti del reparto difensivo. Finora Allegri non aveva infatti mai avuto la possibilità di allenarlo e i contatti tra i due si erano limitati ad alcune conversazioni telefoniche. Adesso, pur dovendo aspettare ancora a lungo prima di averlo effettivamente a disposizione sul terreno di gioco, l'allenatore può almeno ritrovarlo quotidianamente all'interno del centro sportivo.

Buongiorno, riabilitazione iniziata a Castel Volturno

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Buongiorno ha cominciato il proprio percorso di riabilitazione in palestra, muovendo così i primi passi verso il recupero dall'infortunio. Il ritorno al centro sportivo rappresenta una nuova fase del programma stabilito per il difensore, che potrà adesso lavorare sotto gli occhi dello staff e dei professionisti del Napoli. Un piccolo passo avanti che porta inevitabilmente con sé anche una dose ulteriore di ottimismo, pur senza modificare i tempi necessari per il completo recupero.

Buongiorno ritrova il Napoli: comincia una nuova fase del recupero

Il ritorno in campo resta ancora lontano e servirà dunque pazienza prima di rivedere Buongiorno allenarsi insieme ai compagni. Intanto, però, il centrale può nuovamente respirare l'ambiente di Castel Volturno, ritrovare la squadra e cominciare a conoscere da vicino Allegri e il suo metodo di lavoro. Anche dal punto di vista mentale si tratta di un passaggio significativo all'interno di un percorso lungo: la riabilitazione è entrata in una nuova fase e Buongiorno può finalmente cominciare a muovere, direttamente da casa Napoli, i primi passi verso il rientro.