Richiesta fallimento Bari ritirata: Filmauro da garante per oltre 11mln, i dettagli

Svolta nella vicenda giudiziaria della Ssc Bari. La Procura ha ritirato la richiesta di liquidazione dopo l'impegno formale di Filmauro a versare 11,1 milioni

Svolta per la Ssc Bari: la Procura ha ritirato la richiesta di liquidazione giudiziale presentata lo scorso 7 luglio. Decisivo il nuovo impegno assunto da Filmauro, società proprietaria del club, che ha formalmente garantito 11,1 milioni di euro per sostenere l'attività della squadra nella stagione 2026/27. Il piano stabilisce cifre e scadenze precise: 1,1 milioni sono già stati versati il 30 luglio, altri due milioni arriveranno entro il 31 ottobre e, da novembre 2026 a giugno 2027, sarà versato un milione al mese. Le somme non rappresentano prestiti da restituire e l'impegno assunto dalla proprietà è irrevocabile.

Bari, ora la decisione spetta al Tribunale

Le nuove garanzie hanno permesso di superare le criticità individuate inizialmente dalla Procura, che aveva ritenuto insufficienti le precedenti lettere di sostegno finanziario perché prive di importi precisi e di obblighi sufficientemente vincolanti. È stata verificata anche la solidità di Filmauro, che presenta un patrimonio netto superiore a 74 milioni di euro e un utile di circa 4,2 milioni nell'ultimo bilancio esaminato. La vicenda, tuttavia, non è ancora formalmente chiusa: nell'atto firmato il 29 settembre dal procuratore Roberto Rossi e dai procuratori aggiunti Ciro Angelillis e Milto Stefano De Nozza viene chiesta al Tribunale di Bari l'estinzione del procedimento. L'udienza davanti al giudice relatore Michele De Palma è fissata per domani.