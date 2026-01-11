McTominay, il tuttofare di Conte: l'Inter gli porta fortuna e ha una media da attaccante

C’è un nome che più di tutti accende le speranze del Napoli nella notte di San Siro: Scott McTominay. Motore emotivo e tattico della squadra di Antonio Conte, lo scozzese è atteso da protagonista contro l’Inter, avversaria che gli ha già portato fortuna. Il Meazza è uno stadio speciale per lui: qui ha segnato il 10 novembre 2024, in una sfida rivelatasi decisiva nella corsa scudetto. In totale sono già due le reti contro i nerazzurri, l’altra arrivata al Maradona con un destro al volo che aprì la rimonta azzurra.

Conte gli chiede di fare tutto: accompagnare la manovra, proteggere Lobotka, inserirsi senza palla e attaccare l’area. Senza Neres, serviranno soprattutto i suoi strappi. McTominay è già a quota sei gol stagionali: numeri da attaccante vero. E a San Siro c’è un conto in sospeso da regolare. Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.