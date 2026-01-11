Mercato a saldo zero, CorSera: colpa anche della strategia sugli ammortamenti

Paradosso Napoli: oltre 170 milioni in cassa, ma margini di manovra ridotti al minimo sul mercato invernale. A spiegare il perché è un approfondimento del Corriere della Sera, che fa luce sulla regola del “saldo zero” imposta dalla commissione di controllo sui conti: ogni acquisto dovrà essere compensato da una cessione.

Il nodo è il cosiddetto costo del lavoro allargato, l’indice che somma stipendi, commissioni agli agenti e ammortamenti dei cartellini. La Figc ha fissato per il 2025/26 il tetto all’80% dei ricavi (70% dal 2026/27). Il Napoli ha sforato per il calo delle entrate senza Champions e per una strategia contabile che anticipa gran parte degli ammortamenti nei primi due anni. Risultato: mercato molto oculato. E se a maggio l’indice peggiorerà, c’è il rischio di un blocco totale in estate.