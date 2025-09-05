Mercato a trazione anteriore: non solo gli attaccanti, c'è un altro acquisto offensivo

Il Napoli ha impostato un mercato fortemente orientato all’attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport, ben il 55,5% degli acquisti della prima squadra riguarda infatti giocatori offensivi: un’ala sinistra, due centravanti e due centrocampisti con spiccate caratteristiche d’attacco. Un’impronta chiara, quella della dirigenza azzurra, che ha voluto rafforzare il reparto avanzato garantendo a Conte soluzioni diverse e maggiore profondità.

In questo contesto si inserisce anche Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo arrivato per alzare il livello della catena di sinistra. Sulla carta un innesto difensivo, ma che ha spiccate dote offensive. Il nuovo innesto, oltre a garantire solidità difensiva, dovrà portare anche spinta costante, cross, assist e qualche gol, diventando un’arma in più per le sortite offensive. Non a caso, sottolinea il quotidiano, ci sarebbe quasi da considerarlo parte del pacchetto degli acquisti d’attacco, vista la sua naturale propensione a farsi sentire nella metà campo avversaria.