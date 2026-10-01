De Bruyne in scadenza, c'è ipotesi prolungamento: i dettagli
Ci sarà anche il futuro di Kevin De Bruyne tra i temi che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi mesi. Il centrocampista belga, arrivato in azzurro nell'estate del 2025, ha firmato un contratto biennale, valido fino al giugno 2027, con un'opzione per prolungare il rapporto per un'ulteriore stagione. Una situazione contrattuale che lascia quindi aperta la possibilità di continuare insieme anche oltre la scadenza iniziale.
Il futuro del belga resta da definire
Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club azzurro dovrà più avanti riflettere sulla possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'accordo e portare così la scadenza del contratto fino al 2028. La decisione non è ancora stata presa e sarà oggetto delle valutazioni della società. "Verrà esercitata? Si vedrà", scrive il quotidiano sportivo, lasciando aperti tutti gli scenari. Il Napoli avrà dunque tempo per analizzare la situazione e decidere come muoversi sul futuro del centrocampista, arrivato a parametro zero dal Manchester City.
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