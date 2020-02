Meret ko salta anche l'Inter, CdS: "Soffre ancora per un fastidio al fianco, si spera nel recupero per domenica"

Alex Meret salterà anche la sfida di domani contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il portiere del Napoli soffre ancora per i postumi di un fastidio a un fianco venuto fuori proprio contro l'Inter al San Paolo e poi riacutizzatosi dopo un tuffo con la Samp in occasione del rigore realizzato da Gabbiadini. La speranza di Gattuso è quella di poterlo ritrovare almeno per la sfida di domenica col Cagliari. Intanto, a San Siro, tra i pali sarà confermato Ospina.