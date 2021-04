Meret rimandato dai quotidiani: "Non dà fiducia ai compagni, da rivedere nelle uscite. Non è sicuro"

"Va con il liscio, su un giro-palla, e comunque nell'avvio sparge perplessità. E' sveglio su Milinkovic ma su Immobile e il serbo deve arrendersi". Questo il giudizio del Corriere dello Sport sulla partita di Alex Meret. Voto 6 per il portiere del Napoli.

Mezzo punto in meno, 5.5, per La Gazzetta dello Sport, che scrive: "L'impressione è che non dia sicurezza ai compagni di reparto. Da rivedere nelle uscite. Non trattiene la punizione di Milinkovic".