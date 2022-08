Meret titolare, Repubblica: "Come quelli che si separano ma vanno in vacanza insieme..."

A Verona contro l'Hellas dovrebbe esserci Alex Meret a difendere la porta, in attesa che il mercato porti un nuovo portiere.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Verona contro l'Hellas dovrebbe esserci Alex Meret a difendere la porta, in attesa che il mercato porti un nuovo portiere. Una situazione singolare, come sottolinea anche La Repubblica: "Fateci capire Meret. Il Napoli ha perso Ospina, ma non si fida, cerca altri. Però, per adesso, la porta la difende lui. Chissà l’entusiasmo. Come separarsi ma andare in vacanza insieme perché si era già pagato alla prenotazione e se cancelli ci rimetti tutto".