Mertens, ancora fastidi alla caviglia: non ha recuperato pienamente

Non sta ancora bene, Dries Mertens, il cui 100% della condizione dopo l'infortunio patito contro l'Inter non è ancora vicino. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno conferma che l'attaccante belga non ha ancora recuperato appieno: "La gara di San Siro è uno spartiacque perché a Milano si è fermato Mertens con una fastidiosa distorsione alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale da cui non ha ancora recuperato pienamente. [...] Mertens per qualche gara dovrà ancora convivere con i fastidi alla caviglia".