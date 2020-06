Mertens, futuro da allenatore: il belga si è iscritto al corso insieme a Lukaku

In passato si è parlato di un possibile futuro da dirigente per Dries Mertens, magari al Napoli. Invece la volontà dell'attaccante belga sarebbe quella di diventare allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui l'ex PSV si è iscritto insieme al compagno e connazionale Romelu Lukaku al corso per imparare il mestiere.