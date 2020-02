Mertens, impossibile il recupero per il Torino: lo staff ci lavora per l'Inter

Dries Mertens è stato colpito duro martedì sera da Sergio Busquets, ieri mattina è stato sottoposto ad esami strumentati, oggi ha svolto le terapie. Queste le ultime, ma quando potremo rivederlo in campo? Stando a quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante belga salterà il Torino, ma lo staff medico proverà a rimetterlo in sesto per il ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Inter, in programma per il 5 marzo.