Mertens, la caviglia sinistra non dà pace: con lo Spezia si sentiva in ritardo di condizione

Dries Mertens è finito di nuovo k.o. nel match contro lo Spezia per il riacutizzarsi del problema alla caviglia sinistra. Le ultime sulle sue condizioni arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "La caviglia sinistra non gli dà pace a Dries che, dopo gli spezzoni contro Fiorentina, Juventus e Verona sembrava avviato verso il recupero e, invece, giovedì sera contro lo Spezia ha fatto un passo indietro. Mertens non riusciva ad entrare in partita, si sentiva in ritardo di condizione. Il belga tornerà alla clinica «Move to Cure» di Anversa, riprenderà il percorso di riabilitazione alla caviglia sinistra che evidentemente non è stato sufficiente".