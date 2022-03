Mertens lavora forte a Castel Volturno: ha un obiettivo contro l'Atalanta

Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito al fatto che Dries Mertens sarà titolare contro l'Atalanta.

"Il Napoli a Castel Volturno lavora senza i Nazionali. C’è anche Mertens, l’uomo dei record, il centravanti di manovra a cui s’aggrappa il Napoli che non può contare su Osimhen, squalificato per Bergamo". Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito al fatto che Dries Mertens sarà titolare contro l'Atalanta:

"Dries ha il cuore in attesa per la nascita di suo figlio, il commissario tecnico del Belgio (già qualificato al Mondiale) Martinez per le amichevoli contro Irlanda e Burkina Faso ha risparmiato non solo lui ma anche tutti i big che hanno più di cinquanta presenze in Nazionale. Lo scugnizzo di Lovanio ringrazia e lavora per fare in modo che il Napoli a Bergamo non rimpianga Osimhen".