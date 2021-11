Mertens promosso: "Si mette al servizio della squadra, rigore di personalità"

Ancora Spalletti non lo ha potuto sfruttare a dovere ma Dries Mertens sta tornando e anche contro il Legia Varsavia ha dimostrato di non aver perso per strada le doti del campione. La Gazzetta scrive: "Rigore con cucchiaio tra classe e personalità". Per il Corriere dello Sport "anche lui c'è, perché il 3-1 lo ispira da lontano". Tuttosport scrive che "porta verve" e aggiunge "adrenalina applicata al calcio". Il Mattino invece: "Spalletti gli chiede di galleggiare dietro Petagna e lui si mette al servizio della squadra dispensando qualche bella giocata". TuttoNapoli scrive che "da subentrante può andare a mille senza doversi gestire"; infine TMW: "Torna a esultare, quasi duecento giorni dopo, lo fa col pancione. Una risorsa in più, di quelle che tutti vorrebbero".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli: 7