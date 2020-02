Mertens, San Siro è un tabù: Meazza unico stadio dove il belga non ha segnato

Dries Mertens si candida ad essere uno dei protagonisti della sfida di stasera tra Inter e Napoli. L'interesse del club nerazzurro per l'attaccante belga è concreto, e e cosi diventano tante le sfumature che riguardano proprio Mertens e l'Inter. Una di queste è un vero e proprio tabù: "Il record di Hamsik è nel mirino ma per lui Il «Meazza» è un tabù, si tratta dell’unico stadio italiano dove non è riuscito a far gol", scrive il Corriere del Mezzogiorno.