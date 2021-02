Mertens torna titolare, è la fine di un lungo calvario: ha saltato ben 13 gare

Per Dries Mertens la partita contro il Benevento di oggi potrebbe essere la fine di un calvario. L'attaccante belga dovrebbe tornare titolare e, secondo il Corriere dello Sport, è dai suoi gol che deve ripartire la risalita del Napoli. Sinora l'ex PSV ha messo a segno soltanto cinque reti, ma ha saltato ben 13 partite in questa stagione. Ha nelle sue corde la doppia cifra, Dries, per questo - infortuni permettendo - è su di lui che Rino Gattuso punterà nelle prossime settimane.