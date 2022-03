Mertens, un gol per Ciro e il rinnovo: sfida decisiva con l'Atalanta

La squalifica di Osimhen spalanca l’area di rigore a Dries Mertens, che da sabato ha Ciro in casa e la voglia matta di dedicargli un pensierino

La squalifica di Osimhen spalanca l’area di rigore a Dries Mertens, che da sabato ha Ciro in casa e la voglia matta di dedicargli un pensierino per dimostrargli subito quanto sia forte il suo papà: in realtà, lo dice già la storia, lo raccontano le sue 144 reti che sono stati utili per regalargli il trono di goleador di tutti i tempi. Ma non è finita, e Mertens lo sa bene: Atalanta-Napoli è un appuntamento per il futuro, si chiami scudetto, si chiami Champions League, si chiami rinnovo. Lo scrive il Corriere dello Sport.