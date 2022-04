Mertens vuole restare a Napoli: tutte le volte che lo ha detto pubblicamente

Dries Mertens vuole restare a Napoli, come ricorda il Corriere dello Sport l'attaccante belga lo ha detto pubblicamente la prima volta a novembre

Dries Mertens vuole restare a Napoli, come ricorda il Corriere dello Sport l'attaccante belga lo ha detto pubblicamente la prima volta a novembre, in occasione della partita d'andata con la Lazio al Maradona, e poi lo ha ripetuto ancora e ancora. Certo, un giorno tornerà a vivere in Belgio e questo è già nei programmi, però nei programmi futuri, e così non resta che attendere la mossa di De Laurentiis: Dries, la sua fiche, l'ha giocata da un po'.