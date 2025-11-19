Messaggi su X di ADL, Gazzetta: "Questa la reazione di Conte"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricostruisce come Antonio Conte abbia accolto il messaggio pubblicato su X da Aurelio De Laurentiis. Il presidente non solo ha smentito categoricamente le voci di dimissioni, ma ha rinnovato la fiducia totale al suo allenatore in una fase molto delicata della stagione. Secondo il quotidiano, il gesto è stato interpretato come un segnale forte e diretto da parte della proprietà-

"Aurelio ha tracciato la linea: tutti con Antonio. Lo ha fatto a modo suo, con una serie di tweet che hanno persino lusingato l’uomo Conte più ancora dell’allenatore. Un messaggio chiaro anche per la squadra, un invito a prendersi le proprie responsabilità. Non si può pensare solo al proprio orticello. Conte ha apprezzato, anche perché già a Bologna aveva chiesto indirettamente un intervento della società" sottolinea la rosea.