C'è un motivo per cui ADL ha deciso di non partecipare al confronto con la squadra

vedi letture

Questa è la motivazione alla base della scelta del patron nella ricostruzione fatta da Repubblica

C'è un motivo per cui ADL ha deciso di non partecipare al confronto con la squadra: conferire pieni poteri ad Antonio Conte nel rapporto col gruppo. Questa è la motivazione alla base della scelta del patron nella ricostruzione fatta da Repubblica: "Il presidente ha infatti deciso di dare pieni poteri al suo allenatore, dopo averne esaltato pubblicamente le doti con una raffica di tweet all’indomani dell’amaro ko di Bologna.

Conte sapeva già di avere la piena fiducia del suo datore di lavoro e ha le spalle sufficientemente larghe per gestire da solo il momento di difficoltà, senza aver bisogno di un intervento ancora più diretto da parte di De Laurentiis. Rimanere da solo al comando è del resto una situazione che gli garba molto e a cui è abituato, visto che il tecnico leccese non ha mai tollerato ingerenze di alcun genere nel suo lavoro, durante la sua lunga carriera di vincente in panchina. Onori e oneri, insomma”.