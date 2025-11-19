Recupero Lukaku: può tornare in lista Champions al posto di De Bruyne per il Benfica

Lukaku è a Castel Volturno da giorni e sta completando la riabilitazione con l’obiettivo di tornare presto a disposizione di Conte. L’impazienza di Romelu è cosa nota e cresce l’attesa per rivederlo in gruppo a breve, forse già per la gara con la Roma del 30 novembre. Secondo il Corriere dello Sport, però, il vero obiettivo di Big Rom va oltre la semplice convocazione: l’attaccante non molla e sta forzando i tempi per essere inserito nella lista Champions in vista della sfida con il Benfica.

“Il Napoli può inserire Lukaku al posto di un infortunato di lungo corso – da De Bruyne in poi le opzioni non mancano. E non è affatto escluso che Romelu salga sull’aereo per Lisbona, pronto a sfidare il Benfica del suo antico maestro Mourinho. Anzi. È parte della sua rincorsa anche al quarto Mondiale con il Belgio: si torna in pista su tutti i fronti”.