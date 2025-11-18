Elmas nel 4-3-3? Non solo: spunta idea a sorpresa senza Anguissa
TuttoNapoli.net
Con l'assenza di De Bruyne e Anguissa, si parla di Elmas nel 4-3-3 di Conte per la partita di sabato contro l'Atalanta, ma il quotidiano Tuttosport parla anche di possibile cambio modulo.
“La coperta a centrocampo è corta: Anguissa e De Bruyne fuori e Gilmour non ha ancora recuperato al 100%. Restano McTominay, Lobotka, Elmas e Vergara per tre posti. 18 dei 20 gol sono arrivati dai centrocampisti, 11 Anguissa e De Bruyne. Bisognerà trovare gol negli altri reparti. L’ultima rete siglata da un attaccante è quella di Hojlund il 5 ottobre contro il Genoa. Gli esterni (Politano, Neres, Lang ed Elmas) sono tutti a zero gol in campionato, mentre Lucca ha segnato solo una rete due mesi fa (22 settembre) contro il Pisa”.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina TuttonapoliConte è tornato: ora ci sono tre grandi problemi da affrontare di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com