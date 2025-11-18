Elmas nel 4-3-3? Non solo: spunta idea a sorpresa senza Anguissa

Con l'assenza di De Bruyne e Anguissa, si parla di Elmas nel 4-3-3 di Conte per la partita di sabato contro l'Atalanta, ma il quotidiano Tuttosport parla anche di possibile cambio modulo.

“La coperta a centrocampo è corta: Anguissa e De Bruyne fuori e Gilmour non ha ancora recuperato al 100%. Restano McTominay, Lobotka, Elmas e Vergara per tre posti. 18 dei 20 gol sono arrivati dai centrocampisti, 11 Anguissa e De Bruyne. Bisognerà trovare gol negli altri reparti. L’ultima rete siglata da un attaccante è quella di Hojlund il 5 ottobre contro il Genoa. Gli esterni (Politano, Neres, Lang ed Elmas) sono tutti a zero gol in campionato, mentre Lucca ha segnato solo una rete due mesi fa (22 settembre) contro il Pisa”.