Italia, Gazzetta annuncia: "Un giocatore del Napoli in bilico per gli spareggi"

Oggi alle 13:20Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

"Come cambia l'Italia per i playoff: le certezze, le sorprese, chi rischia il posto", si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Focus sui giocatori che potrebbero perdere il posto in vista degli spareggi. Buongiorno, Spinazzola e Politano sono nell'elenco dei confermati del ct Gattuso. In bilico, invece, c'è Di Lorenzo, che anche contro il Norvegia è apparso molto in difficoltà. Ecco l'elenco di chi è in bilico secondo le idee del ct:

DIFENSORI:
Di Lorenzo (Napoli)
Gabbia (Milan)
ESTERNI:
Bellanova (Atalanta)
CENTROCAMPISTI: 
Frattesi (Inter)
ATTACCANTI:
Orsolini (Bologna)
Zaccagni (Lazio)
Scamacca (Atalanta)