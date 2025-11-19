ADL ha ribadito fiducia a Conte, ma ora si aspetta che sia lui a risolvere la situazione

vedi letture

"Ma ora si aspetta che sia lui a risollevare il Napoli, trovando il modo per risolvere i tanti problemi emersi nell’ultimo mese".

“Non deve dunque stupire che Conte sia in questi giorni un uomo solo al comando. Erano state del resto le sue critiche pubbliche ai giocatori a rendere l’atmosfera ancora più incandescente, dopo la sconfitta a Bologna". Così l'edizione odierna di Repubblica analizza la situazione in casa Napoli e svela come De Laurentiis creda che spetti ora al tecnico uscire da questa situazione.

"De Laurentiis le ha ascoltate in tv, si è fatto spiegare al telefono cosa stesse succedendo dal diretto interessato e gli ha poi ribadito la sua piena fiducia, concedendo persino una settimana di riposo al suo allenatore. Ma ora si aspetta che sia lui a risollevare il Napoli, trovando il modo per risolvere i tanti problemi emersi nell’ultimo mese. Per questo il presidente non dovrebbe partecipare al confronto a Castel Volturno tra l’allenatore e la squadra, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le risposte alla crisi sono dentro allo spogliatoio".