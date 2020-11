"Mica so' matto che la lascio ad un altro!", Gattuso entusiasta di squadra e rinnovo

"Mica so' matto che la lascio ad un altro". Così Rino Gattuso ha commentato il suo futuro al Napoli, ora che il legame s'è stretto ancor di più con un rinnovo ormai sancito. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo Aurelio De Laurentiis e l'allenatore calabrese hanno intuito d'essere fatti l'uno per l'altro e per questo sono pronti a siglare un accordo fino al 2023 senza clausole soffocanti.